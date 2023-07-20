أستاذ علم النفس يكشف خطورة الأفكار الوسواسية على الصحة العقلية

‏تحدث الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، عن خطورة الأفكار الوسواسية على الصحة العقلية للإنسان، موضحًا أن ليس كل الأفكار الوسواسية أفكار سيئة لكن إذا زادت عن الحد بالتأكيد ستكون سيئة وضارّة.

وقالت "سالم" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "يجب أن نقرق بين الأفكار الوسواسية والدرجة البسيطة منها، لافتًا إلى أننا ممكن أن نستخدمها بشكل جيد".

وتابع: "الدرجة البسيطة منها جيدة وتجعل الإنسان ناجح ومنظم ولديه خوف من الخطأ المشكلة إذا زادت عن الحد تنقلب إلى اضطراب الوسواس القهري وفي هذه الحالة الإنسان يصبح مريضًا ولا يستطيع السيطرة على هذه الأفكار".

وأكد أستاذ علم النفس الإجتماعي، إنه لا يوجد خطر من الحالات البسيطة لكن عندما يزيد الأمر عن الحد يمكن مواجهته عن طريق فضح الأفكار والتحدث عنها وليس حبسها والسيطرة عليها.