قمة "أمريكية- كورية جنوبية- يابانية" فى كامب ديفيد أغسطس المقبل

يخطط الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستضافة قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية يوم 18 أغسطس المقبل، وفقًا لما صرحت به مصادر نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ووفقًا للوكالة اليابانية، سوف يشارك الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ومن المقرر أن تعقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند.

ومن المقرر أن تناقش القمة عددًا من الموضوعات الهامة منها الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية للسلم العالمي لا سيما مع إطلاقها العديد من الصواريخ الفترة الماضية.

- وزير الدفاع الأمريكي: نحقق فى عبور أحد جنودنا "عمدًا" إلى كوريا الشمالية

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن جندي يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره إلى هناك عمدًا من كوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء: "ما نعرفه هو أن أحد أفراد الخدمة لدينا كان في جولة تعريفية في المنطقة، عبر عن قصد ومن دون تصريح خط ترسيم الحدود العسكرية".

وأضاف أوستن: "نعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، ولذا فإننا نحقق في هذا الحادث، ونراقب الوضع عن كثب ونحقق فيه".