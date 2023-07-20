ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قمة "أمريكية- كورية جنوبية- يابانية" فى كامب ديفيد أغسطس المقبل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يخطط الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستضافة قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية يوم 18 أغسطس المقبل، وفقًا لما صرحت به مصادر نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ووفقًا للوكالة اليابانية، سوف يشارك الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ومن المقرر أن تعقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند.

ومن المقرر أن تناقش القمة عددًا من الموضوعات الهامة منها الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية للسلم العالمي لا سيما مع إطلاقها العديد من الصواريخ الفترة الماضية.

- وزير الدفاع الأمريكي: نحقق فى عبور أحد جنودنا "عمدًا" إلى كوريا الشمالية

 وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن جندي يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره إلى هناك عمدًا من كوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء: "ما نعرفه هو أن أحد أفراد الخدمة لدينا كان في جولة تعريفية في المنطقة، عبر عن قصد ومن دون تصريح خط ترسيم الحدود العسكرية".

وأضاف أوستن: "نعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، ولذا فإننا نحقق في هذا الحادث، ونراقب الوضع عن كثب ونحقق فيه".

بايدن أغسطس قمة ثلاثية اليابان كوريا الجنوبية كامب ديفيد

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفاجأة.. تأجيل إتمام صفقة سوزا بسبب طلب غريب من الفريق الكورى

إيرادات "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز تتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه

أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بأسوان

ضمن "100 يوم صحة".. الكشف على 17516 مواطنًا فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق