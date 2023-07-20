الحماية المدنية: إخماد حريق داخل عقار بالهضبة الوسطى بالمقطم

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق عقار بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حريق بشقة بعقار بالحي الرابع الهضبة الوسطى قطعه 5622 بجوار مدرسه آتون.

بالانتقال و الفحص تبين وجود حريق بالقطعة رقم 5622 بالدور الأرضي بالحي الرابع الهضبة الوسطى والعقار يتكون من 4 أدوار بكل دور شقة، وتمت السيطرة على الحريق والإطفاء، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.