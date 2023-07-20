"الوثائقية".. حفيد فخرى عبدالنور يكشف تفاصيل اعتقال جده والإفراج عنه

عرض الفيلم الوثائقي في الحلقة الخامسة من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، أن البريطانيين أدركوا أن عليهم قطع حركة التمويل لإيقاف مد الثورة، وكانوا يعلمون أنهم بحصار لجنة الوفد المركزية ستهدأ الانتفاضات تمامًا في المحافظات، فاعتقلوا عبدالرحمن فهمي، أبرز أعضاء اللجنة المركزية، وبعد ذلك اعتقلوا فخري عبدالنور.

وقال مصطفى عبيد، الكاتب و المؤرخ ، إن فخري عبدالنور كان يزور المجموعة التي قبض عليها وحوكمت مع عبدالرحمن فهمي، ولاحظ وقتها بعض الضباط الإنجليز، أن هذا الشخص كثير الزيارة فتشككوا فيه، فقاموا بالقبض عليه وتم الذهاب به إلى توماس راسل باشا، حكمدار القاهرة شخصيًا.

وقال منير فخري عبدالنور، حفيد فخري عبدالنور، إنه قد تم الإفراج عن فخري عبدالنور بعد ضغوط كثيرة، متمثلة في ضغوط محلية، خاصة من جرجا ومن ناسه من المديرية التي تشتكي من هذا الاعتقال الذي بدا ظالمًا، أو من الصحافة والإعلام المصري، وبالتحديد جريدة البلاغ.