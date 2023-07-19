محلل لـ"القاهرة الإخبارية": بكين لا تسعى لتغيير النظام العالمى الحالى

كشف "إلهام لي" الكاتب والمحلل السياسي الصيني، عن تفاصيل زيارة كيسنجر للصين، وتأثيرها على العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصين أكدت لكيسنجر أن احتواء وتطويق الصين مستحيلان.

وأضاف "إلهام لي" الكاتب والمحلل السياسي الصيني، أن كيسنجر قد حظي باستقبال حار من الجانب الصيني، موضحًا أن بكين لا تسعى لتغيير النظام العالمي الحالي.

وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة لتحسين العلاقات بين الجانبين الصيني والأمريكي، موضحًا أنه في نفس الوقت هناك سوء تفاهم من قبل الحكومة الأمريكية وخاصة البيت الأبيض للسياسات الصينية.

وأكد أن لقاء كيسنجر ووزير الدفاع الصيني يدل على أن الصين تهتم بالحفاظ على التواصل مع الجانب الأمريكي على أساس الاحترام المتبادل وتخفيف العقبات على الشركات الصينية ومنها وزير الدفاع الصيني.