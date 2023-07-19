وزير الكهرباء للمواطنين: "لو خارج من الأوضة اطفى النور"

قال د. محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الحكومة تحرص على التوزيع العادل لتخفيف الأحمال على الأماكن المختلفة، موضحًا أن هناك مناطق لا تستطيع الوزارة فيها تخفيف الأحمال كالمستشفيات.

ودعا شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية "النهار"، المواطنين إلى تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، قائلًا: "لو خارج من الأوضة اطفي النور، كل ما الإنسان قلل استهلاكه في الفترة دي، بيساعدنا أكثر نقلل فترات تخفيف الأحمال".

وأوضح وزير الكهرباء، أنه حدث انخفاض في ضغط الغاز في الشبكات الخاصة بالمحطات، ما تسبب في قلة الإنتاج الكهربائي.







https://fb.watch/lTZjHLvTKU/?mibextid=qC1gEa