لا يفوتك هذا المساء| "الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين.. و"كارتيرون" يُعلق على صفقة إمام عاشور

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«فرصة حياة» تساعد شباب الغربية على الاندماج فى سوق العمل

دشنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دورة تدريبية للشباب والفتيات فى محافظة الغربية، تحت شعار «فرصة حياة»، بهدف دعمهم ومساعدتهم على الاندماج فى سوق العمل والاستفادة من فعاليات وملتقيات التوظيف، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مايكروسوفت مصر، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4453307

العالم علمين.. تامر حسنى يحيى أضخم حفل غنائى استعراضى فى الشرق الأوسط

تكثف إدارة مهرجان العلمين الجديدة استعداداتها لإطلاق أضخم حفل غنائى استعراضى يحييه النجم تامر حسنى، الجمعة، ليفتتح به سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، عقب انطلاق الفعاليات رسميًا الخميس الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والشخصيات الشهيرة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات حديثة ستبهر الجمهور، حيث ستجرى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى فى الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التى تتفاعل مع.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4453334

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة": “زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية أدت إلى زيادة استهلاك الغاز”. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4453348

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

كشف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، عن مفاجأة حول رسوب ما يقرب من 72% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب.

وقال عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إن نسبة الرسوب ظهرت خلال امتحانات الترم الأول، حيث بلغت نسبة الرسوب 67%، ثم ارتفعت نسبة الرسوب في امتحانات نهاية العام لتصل لـ72%، لافتًا إلى أن هنالك ما يقرب من 70 طالبًا قد رسبوا في امتحانات الترم الأول ولم يدخلوا امتحانات الترم الثاني. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4453331

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسى للتهنئة برأس السنة الهجرية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4453388

أحدهم حاول الهرب ودهس مواطنًا.. ضبط 8 متهمين فى مشاجرة بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بأحد الأشخاص بمدينة العريش بشمال سيناء، على إثر وجود خلافات سابقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة ثان العريش، بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول «4 أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعى الذراع، مــ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تفاصيل تسليم رئيس المخابرات الفنزويلى إلى أمريكا

تسلّمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات الفنزويلي السابق هوجو كارفاخال من إسبانيا إثر اتهامه بتقديم الدعم لتهريب المخدرات من قبل جماعة فارك المتمردة.

ونقلت الجارديان البريطانية عن محاميه ومصادر قضائية، أن رئيس المخابرات الفنزويلي السابق سلم من إسبانيا إلى الولايات المتحدة حيث مطلوب بتهم تهريب المخدرات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن انتقال إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض السابق، إلى صفوف الأهلي.

وقال كارتيرون، لـ"الدستور":"سعيد للغاية بتلك الخطوة التي اتخذها إمام عاشور"، مضيفًا: "إمام إضافة قوية للأهلي وأعتقد أنه سيستمتع وسيقدم أداءً كبيرًا مع الفريق الأحمر وأقوى مما كان عليه في الدنمارك". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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