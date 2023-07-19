العالم علمين.. تامر حسنى يحيى أضخم حفل غنائى استعراضى فى الشرق الأوسط بـ«العلمين الجديدة»

تكثف إدارة مهرجان العلمين الجديدة استعداداتها لإطلاق أضخم حفل غنائى استعراضى يحييه النجم تامر حسنى، الجمعة، ليفتتح به سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، عقب انطلاق الفعاليات رسميًا الخميس الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والشخصيات الشهيرة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات حديثة ستبهر الجمهور، حيث ستجرى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى فى الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التى تتفاعل مع حركة تامر على المسرح وتحول إيماءاته للوحات فنية تتناسب مع الكلمات والألحان، عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى فى حفلات غنائية، كما جرى تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية لإطلاقها فى الحفل.

وشارك عدد كبير من طاقم عمل تامر فى وضع اللمسات النهائية للحفل الضخم بمنطقة العلمين أرينا، ليتأكدوا من كل التفاصيل التى جرى الاتفاق عليها، ليكون الإبهار عنوانًا للحدث، يمهد لحفلات أخرى ستقام كل جمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويشارك فيها نجوم الوطن العربى والفرق الموسيقية العالمية.

وفى خطوة ذكية وبتنسيق واعٍ بين نقابة المهن التمثيلية والقائمين على مهرجان العلمين الجديدة، تقرر إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما العربية الذى تنظمه «المهن التمثيلية» برئاسة الفنان القدير يحيى الفخرانى وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحدد القائمون على مهرجان الدراما ١٢ أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق الفعاليات، ومن المقرر أن يشهد حفل توزيع الجوائز أكبر حشد من الفنانين المصريين والعرب فى مدينة العلمين الجديدة، حيث يجرى التجهيز لتنظيم الفعاليات بالتوازى مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ومن المتوقع أن يشهد الحدث إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق فى تاريخ الفعاليات الترفيهية المصرية والعربية.

وتجرى اللجنة التنسيقية والمنظمة مهرجان الدراما مشاوراتها النهائية لبدء الفعاليات خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن تظهر عددًا من المفاجآت خلال الفعاليات.

وخلال المهرجان سيجرى تكريم عدد من شيوخ المهنة، إضافة إلى الاحتفاء بمرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامى مصرى مسلسل «هارب من الأيام» للمخرج نور الدمرداش الذى عرض نهاية عام ١٩٦٢، واستقر القائمون على المهرجان على إقامته فى ساحة مفتوحة بالعلمين الجديدة وسط تغطية إعلامية من المتوقع أن تكون ضخمة واحترافية.