«فرصة حياة» تساعد شباب الغربية على الاندماج فى سوق العمل والاستفادة من ملتقيات التوظيف

دشنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دورة تدريبية للشباب والفتيات فى محافظة الغربية، تحت شعار «فرصة حياة»، بهدف دعمهم ومساعدتهم على الاندماج فى سوق العمل والاستفادة من فعاليات وملتقيات التوظيف، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مايكروسوفت مصر، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

نهى عبدالعزيز: علمتنى الطريقة الصحيحة لكتابة سيرتى الذاتية

قالت نهى عبدالعزيز، من إحدى قرى مركز زفتى، إن الدورة التدريبية التى نظمتها المبادرة الرئاسية ساعدتها كثيرًا فى معرفة متطلبات العمل والطرق الصحيحة للاندماج فيه، كما أنها قدمت الكثير من الدعم للشباب والفتيات والأرامل والنساء المعيلات.

وأضافت: «حرصت مثل كثيرين على حضور الدورة التدريبية (فرصة حياة)، وساعدتنى كثيرًا فى معرفة الطريقة الصحيحة لكتابة سيرتى الذاتية والتقدم للوظائف، واستخدام برامج الكمبيوتر الأساسية، وعلى رأسها مجموعة (ميكروسوفت أوفيس)، التى تحتاجها أى وظيفة حاليًا».

وأكدت أنها تحرص على نقل كل ما تعلمته فى الورشة التدريبية إلى جميع فتيات قريتها لمساعدتهن على إيجاد فرص عمل مناسبة، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة «حياة كريمة»، التى غيرت حياة العديد من الشباب فى كل بقاع مصر نحو الأفضل.

نورهان محمد: طرق التدريس مبتكرة فى تبسيط المعلومات

قالت نورهان محمد، من مركز زفتى، إنها حرصت على حضور الورشة التدريبية التى أعلنت عنها مبادرة «حياة كريمة».

وأشارت إلى أن الورشة ساعدتها على تعلم العديد من المهارات واكتساب الكثير من الخبرات التى تتطلبها سوق العمل.

وأوضحت أنها استفادت كثيرًا من برامج مايكروسوفت المكتبية فى إعداد وكتابة سيرة ذاتية جيدة تتضمن خبراتها ومهاراتها. وعبرت عن إعجابها بطرق التدريس المبتكرة وتبسيط المعلومات لوصولها بشكل أسرع إلى جميع المتدربين، موجهة التحية لكل القائمين على مبادرة «فرصة حياة» على جهودهم ومساعدتهم الدائمة للجميع.

نشوى عبدالكريم: المبادرة نجحت فى تطوير مهارتنا ونشكر الرئيس

أشادت نشوى عبدالكريم، من إحدى قرى مركز سمنود بالغربية، بملتقيات التوظيف التى دشنت على هامش الدورة التدريبية «فرصة حياة»، لتوفير العديد من الوظائف لشباب وفتيات المحافظة، من الباحثين عن فرصة عمل.

وقالت إن الدورة استهدفت طلاب الجامعات وحديثى التخرج من الشباب والفتيات، وكذلك النساء المعيلات من الأرامل والمطلقات، وعملت على دمجهم فى سوق العمل، مع توفير العديد من الوظائف لهم، بالتعاون مع تحالف العمل الأهلى.

وأوضحت أنها تعلمت الكثير خلال الدورة، مثل الاستفادة من برامج الكمبيوتر الأساسية والطريقة الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية وإرسالها إلى الشركات والمؤسسات للالتحاق بالوظائف المختلفة.

وتوجهت بالشكر لكل القائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمتطوعين فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على جهودهم العظيمة لتطوير مهارات الشباب حتى تتناسب مع سوق العمل، كما وجهت التحية للرئيس السيسى على جهوده المستمرة لدعم الشباب.