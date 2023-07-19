أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن انتقال إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض السابق، إلى صفوف الأهلي.

وقال كارتيرون، لـ"الدستور":"سعيد للغاية بتلك الخطوة التي اتخذها إمام عاشور"، مضيفًا: "إمام إضافة قوية للأهلي وأعتقد أنه سيستمتع وسيقدم أداءً كبيرًا مع الفريق الأحمر وأقوى مما كان عليه في الدنمارك".

وتابع "إمام يمكنه اللعب في مراكز عديدة داخل الملعب، لكني أرى أن المركز الأفضل له هو خط الوسط box to box".

وعن السبب وراء توظيفه في هذا المركز داخل الملعب، قال: "إمام لاعب خفيف الحركة ويمتلك قدرات بدنية رائعة، إضافة إلى مهاراته في التحكم بالكرة، لهذا قمت بتوظيفه في هذا المكان لقدرته على قيادة الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية في أسرع وقت"، وواصل: "إضافة إلى قوة ودقة تسديداته على المرمى ولهذا السبب وظفته في هذا المركز".

كان المدرب الفرنسي أول من قام بتوظيف إمام عاشور في مركز لاعب الوسط بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، ليشارك بشكل أساسي ويتألق مع الزمالك.