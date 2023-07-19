"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة": “زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية أدت إلى زيادة استهلاك الغاز”.

وأضاف :"كل ما نستهلك كهرباء بيكون في زيادة في استخدام الغاز، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز اللي بيوصل الكهرباء".

وتابع: "حدث ضغط كبير على الغاز الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز اللي واصل لمحطات الكهرباء، مما أدى لقلة الانتاج".

وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء هذه الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها قبل منتصف الأسبوع المقبل.