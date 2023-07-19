أحدهم حاول الهرب ودهس مواطنًا.. ضبط 8 متهمين فى مشاجرة بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بأحد الأشخاص بمدينة العريش بشمال سيناء، على إثر وجود خلافات سابقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة ثان العريش، بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول «4 أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعى الذراع، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث العريش»، طرف ثان «4 أشخاص اثنين منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العريش».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات بينهم.

وتبين أنه أثناء هروب الطرف الأول بسيارة قيادة أحدهم، اصطدموا بأحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، مما أحدث إصابته عن طريق الخطأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.