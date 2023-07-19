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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

كشف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، عن مفاجأة حول رسوب ما يقرب من 72% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب.

وقال عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إن نسبة الرسوب ظهرت خلال امتحانات الترم الأول، حيث بلغت نسبة الرسوب 67%، ثم ارتفعت نسبة الرسوب في امتحانات نهاية العام لتصل لـ72%، لافتًا إلى أن هنالك ما يقرب من 70 طالبًا قد رسبوا في امتحانات الترم الأول ولم يدخلوا امتحانات الترم الثاني.

وأضاف غويل خلال حديثه لـ"الدستور"، أن كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، منعت جميع أساليب الغش خلال الامتحانات، موضحًا أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب رسبوا في جميع المواد الدراسية بالكلية.

وأشار عميد كلية الطب، إلى أن الطلاب الراسبين من مدن ومراكز معينة، وهناك عدد منهم كانوا في مدارس معينة خلال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن تلك النتيجة لم تحدث من قبل في جميع امتحانات كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، حيث كانت نسب النجاح تتخطى الـ90%.

وطالب غويل، طلاب الدفعة المقبلة لكلية الطب بضرورة التأكد أنهم يدخلون لكلية من كليات القمة، ومنها تصبح أرواح المواطنين تحت أيديهم، فلا بد من التأكد أن كلية الطب بجنوب الوادي لا يوجد بداخلها أي نوع من أنواع الغش.

 

وكانت قد أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، عن أن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم يتعد 30% من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022 - 2023 .

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام،  بلغ 512 طالبًا وطالبة، نجح منهم 146 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 28.51.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90%، في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيجة، لافتًا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببًا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذه النسبة.

ارتفعت الاول الامتحانات الثانوي الترم الاول الثانوية العام

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أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

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