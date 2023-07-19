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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يشيد بقرارات العفو الرئاسى: مناخ إيجابى يدعم مسيرة التنمية

علاء قريطم
علاء قريطم

أشاد علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي، الأربعاء، مؤكدًا أن الرئيس حريص على توفير مناخ سياسي يعزز مسيرة التنمية كي يتماشي مع الجمهورية الجديدة.

قال قريطم، خلال تصريحات له إن القيادة السياسية حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني من خلال الاستجابة لمطالب القائمين على الحوار بالإفراج عن عدد من المحبوسين، مشددًا على أن قرارات العفو تدفع الحوار الوطني للأمام، نظرًا لما تهيئ له من مناخ إيجابي يدعم مساره من أجل مستقبل مشرق لأبنائه ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج مرة أخرى بالمجتمع.

كما توجه قريطم بالشكر للرئيس السيسي على قراراته بالإفراج عن عدد من المحبوسين الصادر في حقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، لافتًا إلى أن تلك القرارات تثلج صدور المصريين وتدخل الفرحة على الأسر المصرية ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

أحكام قضائية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساحات المشتركة النائب علاء حمدي قريطم بمجلس النواب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب لجمهورية الجديدة

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