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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل معارضة إيمى سالم على حكم حبسها

محكمة
محكمة

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبدالرحيم وزكريا مبسوط، نظر معارضة الفنانة إيمي سالم، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، لجلسة 6 سبتمبر لتقديم المستندات. 

وحضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها.

واستمعت المحكمة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من الشهر العقاري بالقناطر، عن "كشط " طمس الإيصال، وعنوان السكن، وأسماء محرري الإيصال، فيما قالت الفنانة "والله ما اعرف حاجة".

كانت محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنانة إيمي سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه. 

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