مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة بنجع حمادي

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة نجع حمادى بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ورورد إشارة إلى مستشفى طما المركزى بوصول المدعو سيف ،ه، سن 15 عام مقيم بدائرة المركز جثة هامدة، ادعاء غرق.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذوية أفاد والده المدعو هانى، سن 41 عاما مقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بترعة نجع حمادى بذات المنطقة ولعدم إجادته السباحة غرق ونفى وجود شبهة جنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.