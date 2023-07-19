ندوات وأنشطة توعوية لسكان روضة أكتوبر.. والأهالي"فائدة لينا ولأولادنا"

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ندوات وأنشطة توعوية عن مخاطر الإدمان لمواطني روضة أكتوبر بحدائق أكتوبر ضمن سلسلة من الفعاليات لمواطني الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر بحدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، حيث تقول نجوى صلاح، أحد أهالي روضة أكتوبر، إنه بين الحين والآخر تحرص محافظة الجيزة على تدشين نختلف الفعاليات والأنشطة من أجل أهالي الإسكان البديل والعمل على زيادة وعيهم وإدراكهم بكافة الأمور للأهالي وأبنائهم.

تابعت أن آخر ما قدمته محافظة الجيزة هو عمل ندوة وأنشطة توعوية عن مخاطر الإدمان، حيث حرصوا على تسليط الضوء على مخاطر الإدمان وتأثيرها على الصحة العامة وما لها من دور في تدمير المجتمعات وأيضا الأضرار التي يسببها المدمن لنفسه.

ومن جانبها أشاد كريم سامي، أحد أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، بفاعليات محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، وأكد على أن تلك الفعاليات تعمل على إكساب الأهالي وذويهم العديد من المهارات الحياتية والتصدي لظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة وذلك من أجل بناء الشخصية الإيجابية القادرة على مجابهة مختلف الظواهر السلبية التي تعرقل عملية التنمية.

أضافت مديحة محمد، أحد أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، أن الفعاليات تضمنت العديد من البرامج التوعوية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الخاصة بالأسر والأطفال والسيدات والتي تتعلق بمخاطر الإدمان والتعاطي بالإضافة إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدا لتحويلهم للمصحات العلاجية.

واستكملت حديثها أنها أيضا تضمنت ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

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