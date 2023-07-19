بعد الكشف عن سعي الأهلي للتعاقد معه.. رضا سليم يغيب عن تدريب الجيش الملكي

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس انتقال رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي للأهلي، في ثاني صفقات المارد الأحمر المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

«هسبورت المغربية»: الجيش الملكي بدأ تسويق رضا سليم

ووفقا لما ذكرته صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن اللاعب غاب عن مران الفريق بجانب الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي نسخة 2022/2023.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن إدارة الجيش الملكي أعطت موافقة لإحدى شركات إدارة أعمال اللاعبين، من أجل بدأ تسويق لاعبها لأي نادي يرغب في ضمه.

ولفتت إلى بوبكر الأيوبي رئيس الفريق المغربي وضع شروطا مالية معينة من أجل السماح بالموافقة على رحيل رضا سليم للدوري المصري".

وأشارت الصحفية إلى تمسك بوبكر بالنسبة التي سيحصل عليها الجيش الملكي حال انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر في المستقبل.

وارتبط اسم رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بالانتقال للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أصبح رضا سليم، محطة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية، بعد تألقه اللافت للنظر مع الجيش الملكي الموسم المنقضي.

ويعتبر رضا سليم أحد أهم لاعبي الجيش الملكي والدوري المغربي الموسم المنقضي، حيث ساهم بـ27 هدفًا في 39 مباراة.

وسجل رضا سليم 13 هدفًا للجيش وصنع 14 آخرين، ليساهم في حصول فريقه على بطولة الدوري المغربي بعد منافسة شراسة لغاية مع الوداد البيضاوي.