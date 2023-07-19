"آخرة النظافة".. "فتاة بولاق" اختل توازنها فسقطت جثة من الطابق الرابع

نهاية مأساوية شهدتها فتاة في مقتبل العمر عندما سقطت من الطابق الرابع من شقتها السكنية خلال القيام بأعمال التنظيف في منطقة فيصل ببولاق الدكرور بالجيزة.



البداية كانت بقدوم فتاة جثة هامدة إلى المستشفى العام وبفحص الأمر تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر تسكن في منزل والدها، وكعادتها كل صباح استيقظت للقيام بأعمال النظافة ومن بعدها تجهيز الطعام، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا.

فلم تعتقد الفتاة أنها بفتح باب الشرفة سيكون آخر إجراء تقوم به عندما يختل توازنها وتسقط أثناء تنظيف المكان بحركة لا إرادية وتسقط جثة هامدة من الطابق الرابع.



وتبين من الانتقال والفحص والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.



وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة اختل توازنها فسقطت من الطابق الرابع بمنزلها في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.