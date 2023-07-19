ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"آخرة النظافة".. "فتاة بولاق" اختل توازنها فسقطت جثة من الطابق الرابع

جثة
جثة

نهاية مأساوية شهدتها فتاة في مقتبل العمر عندما سقطت من الطابق الرابع من شقتها السكنية خلال القيام بأعمال التنظيف في منطقة فيصل ببولاق الدكرور بالجيزة.


البداية كانت بقدوم فتاة جثة هامدة إلى المستشفى العام وبفحص الأمر تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر تسكن في منزل والدها، وكعادتها كل صباح استيقظت للقيام بأعمال النظافة ومن بعدها تجهيز الطعام، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا.

فلم تعتقد الفتاة أنها بفتح باب الشرفة سيكون آخر إجراء تقوم به عندما يختل توازنها وتسقط أثناء تنظيف المكان بحركة لا إرادية وتسقط جثة هامدة من الطابق الرابع.


وتبين من الانتقال والفحص والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة اختل توازنها فسقطت من الطابق الرابع بمنزلها في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

أخرة النظافة الطابق الرابع الجيزة منطقة فيصل أعمال التنظيف شقتها السكنية أعمال النظافة

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة