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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة في محل شهير بفيصل

جثة
جثة

يكثف ضباط مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم؛ لكشف ملابسات حادث العثور على جثة أسفل عقار بمنطقة فيصل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار فرع محل شهير.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من الدور الرابع.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

منطقة فيصل جثة حادث مباحث الجيزة كسور متفرقة نزيف خارجي الدور الرابع

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