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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليلة تسلم الدرع.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، ويقودها الحكم "محمد الحنفي".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: علي لطفي
  • خط الدفاع: كريم الدبيس - رامى ربيعه - ياسر إبراهيم - خالد عبدالفتاح .
  • خط وسط الملعب: أليو ديانج - محمد فخري - أحمد قندوسي (أو محمد مجدي أفشة).
  • في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر - محمد شريف

ولم يعرف فريق الأهلي الخسارة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم مطلقًا، حيث لعب 31 مباراة، محققًا 25 انتصارًا و6 تعادلات.

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ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19-7-2023

تسلم درع الدوري المصري لفريق الأهلي 

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم تسلم فريق الأهلي درع الدوري المصري، وذلك للمرة الأخيرة قبل أن يتم وضعه في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية، وذلك بعد الكشف عن شكل وتصميم الدرع الجديد للبطولة، والذي سيتم تسليمه بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة. 

- بينما يتواجد فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدرب محمد مكي، حاليًا في المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على إستاد "الكلية الحربية"، قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

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