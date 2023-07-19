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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستضيف حرس الحدود فى ليلة تسلم درع الدورى

الأهلى
الأهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره حرس الحدود على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

ويشهد لقاء اليوم استلام المارد الأحمر الدرع والتتويج بلقب الدوري الممتاز، بعد غياب دام موسمين عن دولاب القلعة الحمراء لصالح الزمالك الغريم التقليدي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير، وفي جعبته 24 نقطة، وهبط رسميًا إلي القسم الثاني بصحبة ناديي أسوان وغزل المحلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين حذرهم من التهاون والاستهتار أمام الحرس، خاصة أن الفريق قد يفسد أجواء احتفالية استلام الدرع.

وطالب كولر من اللاعبين بضرورة التعامل مع اللقاء بنفس الجدية والتركيز كأنها مباراة كئوس؛ من أجل إسعاد الجماهير التي ستتواجد بكثافة في هذا اللقاء. 

وشدد المدير الفني على أن المباراة فرصة لبعض اللاعبين الذين سيحصلوا على الفرصة خلال اللقاء وإثبات الذات، خاصة أنها في فترة حسم قائمة الموسم الجديد. 

وأشار السويسري مارسيل كولر إلى أن الفوز بالدوري دون هزيمة سيكتب في تاريخ النادي وسجلات الدوري المصري، وهي فرصة عظيمة لنا من أجل تحقيق الفوز باللقاء، موضحًا أن مباراة الحرس فرصة لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

الاهلى حرس الحدود الدورى المصرى مارسيل كولر كولر

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