تقرير دنماركى يكشف قيمة انتقال إمام عاشور إلى الأهلى

كشفت تقارير صحفية دنماركية عن قيمة انتقال إمام عاشور من صفوف ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلي.

وأعلن الأهلي، أمس، انتقال إمام عاشور إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة خمس سنوات دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال موقع "bt.dk" الدنماركي، إن صفقة إمام إلى الأهلي بلغت قرابة الـ 2 مليون دولار، مشيرًا إلى أن النادي الدنماركي حقق مكاسبه من اللاعب الذي ضمه في يناير بقرابة الـ3 ملايين من صفوف الزمالك.

ونشر النادي الأهلي فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، معلقًا: "لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين أن يقرر أن يظهر".

وأصبح إمام عاشور أولى صفقات الأهلي للموسم الجديد 2023 /2024.

وانتقل إمام إلى الزمالك في عام 2019، قادمًا من غزل المحلة، ليستمر قرابة الـ4 أعوام مع الفريق الزملكاوي.