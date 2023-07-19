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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لقاء التتويج.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات واقتناص النقاط الثلاثة، رغم ضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة الـ 43 في تاريخه.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم تسلم فريق الأهلي درع الدوري المصري، وذلك للمرة الأخيرة قبل أن يتم وضعه في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية، وذلك بعد الكشف عن شكل وتصميم الدرع الجديد للبطولة، والذي سيتم تسليمه بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

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نتائج المباريات الأخيرة للفريقين

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تغلّب على غريمه الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراتين، ضمن منافسات الجولتين الماضيتين من الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدرب محمد مكي، في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل حفظ ماء الوجه فقط، بعد التأكد من هبوطه رسميًا من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.

ويدخل فريق حرس الحدود هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعد توديعه بطولة كأس مصر من دور الـ16 على يد المصري بنتيجة 3-2، بينما فاز على غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري المصري.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 24 نقطة.

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