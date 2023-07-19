أخبار فاتتك| الأهلى يُعلن ضم إمام عاشور والأوبرا تحتفل بالعام الهجري الجديد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. الأهلي يُعلن ضم إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

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الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

شهدت احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالعام الهجرى الجديد وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، الهامات روحانية.

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إعلان حالة التأهب الجوى وإطلاق صفارات الإنذار فى 4 مقاطعات أوكرانية

أفادت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، بانطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك.

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احتفالية العام الهجرى الجديد.. "الحياة" تتصدر الترند والجمهور يشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة ترند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب إذاعة الاحتفالية الضخمة الخاصة بقدوم السنة الهجرية الجديدة، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية.

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جريمة مروعة.. مدمنة تقتل طفلها وتصيب الآخر فى البساتين

أقدمت سيدة مدمنة على المواد المخدرة، على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الآخر بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

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بايدن خلال استقباله هرتسوغ: حبى لإسرائيل قديم وإن لم تكن موجودة فسيتعين علينا اختراع واحدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حبه لإسرائيل متجذر وطويل الأمد وأنه إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة.

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نهى طلعت: أشكر الرئيس السيسي على مشروع تنمية الأسرة المصرية

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنني أتشرف أني عضو مؤسس في جمعية أهلية لتنظيم الأسرة.

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