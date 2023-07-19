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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالية العام الهجرى الجديد.. "الحياة" تتصدر الترند والجمهور يشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية

قناة الحياة
قناة الحياة

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة ترند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم، عقب إذاعة الاحتفالية الضخمة الخاصة بقدوم السنة الهجرية الجديدة، والتي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية ونجوم الإنشاد الدينى، بمشاركة المنشد وائل الفشني، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

إشادات واسعة 

ونالت القناة إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج وفقرات هادفة، فضلًا عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية والاحتفال بالمواسم الدينية والاجتماعية وبث روح المواطنة فى نفوس جموع الشعب المصرى وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" 

وفى سياق متصل، رفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.

وشارك خلال الحفل عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال، وقدموا برنامج مميز ضم مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبي، إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبد الحق

وتواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.

إشادات الأوبرا المصرية التواصل الإجتماعى فيس بوك الشركة المتحدة السنة الهجرية الجديدة العام الهجري الجديد المتحدة للخدمات الإعلامية تليفزيون الحياة

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