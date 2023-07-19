جريمة مروعة.. مدمنة تقتل طفلها وتصيب الآخر فى البساتين

أقدمت سيدة مدمنة على المواد المخدرة، اليوم الثلاثاء، على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الآخر بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد المنازل بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهمة مسجلة خطر وتدعى "داليا "وأقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الآخر وألقى القبض عليها.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.