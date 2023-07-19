ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

احتفالية الأوبرا
احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد

شهدت احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالعام الهجرى الجديد وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، الهامات روحانية، حيث تألق في الحفل المنشد وائل الفشني، مع نجوم الغناء والإنشاد أحمد حسن، ونهى حافظ، وأحمد العمري، وأميرة أحمد، ومصطفى النجدي، وآيات فاروق، ومحمود هلال.

وعلى المسرح الكبير تجلى المطربون والمنشدون فى تقديم عدد من الأعمال الدينية التى ارتقت بالمشاعر وسمت بالوجدان كان منها “إلى رحاب يثرب، مدد، الرضا والنور، يا رب كرمك، مولاي، أم النبى، سبحت صنع ربي، لا إله إلا الله، طلع البدر علينا، يا محمد، يا صـلاة الزين، المسك فاح”.

كما أبدع الفشنى في تقديم روحانيات "أشتاق يا الله" كلمات أسامة حسن، وأسامة أبواليزيد، وألحان مصطفى شكري، و"صلوا على حضرته" كلمات رفيق الشورى، وألحان وليد منير، واختتم الاحتفالية برائعة "حيوا ربيب العلا" برفقة الفنان محمود هلال والفنان أحمد العمري، وهى من كلمات وألحان سيد شطا.

المؤلفات العربية والغربية فى المهرجان الصيفى

كما تواصلت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، حيث تألقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية، التى تم عزفها بأسلوب مميز كان منها “الحلوه دي، كلمة حلوة، ميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوا، يمامة بيضا، غرام فى الكرنك، تيمة الحب، رقصة عزيزة، يا زهرة فى خيالى”، إلى جانب بانوراما لأعمال كل من: أسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم "أبوعلى".

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 
الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد 

كما تواصلت فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف حيث تالقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها انامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى تم عزفها باسلوب مميز كان منها الحلوه دى ، كلمة حلوة ، ميس الريم ، اخر ايام الصيفية ، نسم علينا الهوا ، يمامة بيضا ، غرام فى الكرنك ، تيمة الحب ، رقصة عزيزة ، يا زهرة فى خيالى الى جانب بانوراما لاعمال كل من اسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم ابو على .

إحتفالا بالعام الهجرى الجديد الأوبرا الأعمال الدينية الهجرة النبوية الدكتور علاء عبد السلام الغناء والإنشاد المسرح المكشوف

الأكثر قراءة

الباز يكشف مفاجأة عن إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت وعلاقة الإخوان

الباز يطالب بمساءلة "الموسيقيين" عن إلغاء حفل ترافيس سكوت وإلحاق الخسائر بمصر

جريمة مروعة.. مدمنة تقتل طفلها وتصيب الآخر فى البساتين

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى