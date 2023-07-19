الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

شهدت احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالعام الهجرى الجديد وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، الهامات روحانية، حيث تألق في الحفل المنشد وائل الفشني، مع نجوم الغناء والإنشاد أحمد حسن، ونهى حافظ، وأحمد العمري، وأميرة أحمد، ومصطفى النجدي، وآيات فاروق، ومحمود هلال.

وعلى المسرح الكبير تجلى المطربون والمنشدون فى تقديم عدد من الأعمال الدينية التى ارتقت بالمشاعر وسمت بالوجدان كان منها “إلى رحاب يثرب، مدد، الرضا والنور، يا رب كرمك، مولاي، أم النبى، سبحت صنع ربي، لا إله إلا الله، طلع البدر علينا، يا محمد، يا صـلاة الزين، المسك فاح”.

كما أبدع الفشنى في تقديم روحانيات "أشتاق يا الله" كلمات أسامة حسن، وأسامة أبواليزيد، وألحان مصطفى شكري، و"صلوا على حضرته" كلمات رفيق الشورى، وألحان وليد منير، واختتم الاحتفالية برائعة "حيوا ربيب العلا" برفقة الفنان محمود هلال والفنان أحمد العمري، وهى من كلمات وألحان سيد شطا.

المؤلفات العربية والغربية فى المهرجان الصيفى

كما تواصلت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، حيث تألقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية، التى تم عزفها بأسلوب مميز كان منها “الحلوه دي، كلمة حلوة، ميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوا، يمامة بيضا، غرام فى الكرنك، تيمة الحب، رقصة عزيزة، يا زهرة فى خيالى”، إلى جانب بانوراما لأعمال كل من: أسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم "أبوعلى".

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

كما تواصلت فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف حيث تالقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها انامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى تم عزفها باسلوب مميز كان منها الحلوه دى ، كلمة حلوة ، ميس الريم ، اخر ايام الصيفية ، نسم علينا الهوا ، يمامة بيضا ، غرام فى الكرنك ، تيمة الحب ، رقصة عزيزة ، يا زهرة فى خيالى الى جانب بانوراما لاعمال كل من اسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم ابو على .