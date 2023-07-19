ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19-7-2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ33 المؤجلة في الدورى الممتاز 2023، ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وحرس الحدود باستاد القاهرة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حتى الآن برصيد 81، بينما يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

الفرق الهابطة من الدوري المصري هذا الموسم 2023

وعلى صعيد آخر هبط فريقا أسوان وغزل المحلة رسميا لمرافقة حرس الحدود إلى دوري المحترفين، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، فيما نجح الداخلية في البقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود

1- الأهلي: 81 نقطة.

2- بيراميدز: 70 نقط

3- الزمالك: 60 نقطة.

4- فيوتشر: 58 نقطة.

5- المصري: 47 نقطة.

6- إنبي: 45 نقطة.

7- المقاولون العرب: 44 نقطة.

8- الاتحاد السكندري: 43 نقطة.

9- سموحة: 42 نقطة.

10- فاركو: 42 نقطة.

11- الإسماعيلي: 40 نقطة.

12- البنك الأهلي: 39 نقطة.

13- سيراميكا كيلوباترا: 37 نقطة.

14- طلائع الجيش: 36 نقطة.

15- الداخلية: 35 نقطة.

16- أسوان: 33 نقطة.

17- غزل المحلة: 33 نقطة.

18- حرس الحدود: 24 نقطة.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن درع الدوري سيتم تسليمه للنادي الأهلي عقب انتهاء مباراته أمام حرس الحدود المحدد لها يوم 19 يوليو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المصري 2023

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة مع حرس الحدود وبيراميدز والمصري البورسعيدي أيام الأربعاء 19 يوليو الجاري، والأحد 23 يوليو الجاري، والأربعاء 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بالترتيب.