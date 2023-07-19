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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرغ: تركيا على الأرجح لن توافق على الطلب الأوكراني بشأن تأمين نقل الحبوب

أردوغان وزيلينسكي
أردوغان وزيلينسكي

أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ" بأن تركيا على الأرجح لن توافق على الطلب الأوكراني بشأن ضمان تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود بدون الضمانات الأمنية الروسية.

وقال مصدر مطلع إن ذلك سيكون خطوة خطيرة بالنسبة لتركيا، وهي لن تشارك في ذلك على الأرجح.

وأضاف أن تركيا لن ترسل سفنها العسكرية لمساعدة السفن التي ستبحر من أوكرانيا، وهي تركز بدلا عن ذلك على العودة إلى الصفقة مع روسيا.

يذكر أن روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد 17 يوليو الجاري، وسحبت ضماناتها الأمنية للسفن في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة النزاع.

وعلى إثر القرار الروسي، رفضت شركات التأمين تأمين السفن التي قد تستخدم لنقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وتوجه الرئيس الأوكراني إلى تركيا بطلب مواصلة تطبيق الصفقة بدون مشاركة روسيا، حيث يفترض أن القوات المسلحة قد تضمن الحماية للسفن.
 

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