وفاة شابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بمركز الداخلة

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بطريق إسمنت / الداخلة أسفر عن وفاة شابين، بعد الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة كلا من محمود محمد سيد 20 سنة، أحمد سعد سفينة 17 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

