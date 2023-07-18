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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور فاروق فلوكس.. حفل توقيع "الزمن وأنا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

حفل توقيع كتاب
حفل توقيع كتاب

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، حفل توقيع كتاب "الزمن وأنا: مذكرات فاروق فلوكس.. بين الهندسة والفن والحياة"، وذلك بجناح دار صفصافة، في السادسة من مساء الخميس المقبل.

يأتي حفل توقيع الكتاب،  بحضور الفنان القدير فاروق فلوكس، في ساحة الحضارات (البلازا)

ومن أبرز أعمال الفنان فاروق فلوكس، من المسلسلات" الزيني بركات، البراري والحامول، رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، عائلة الحاج متولي، وفى المسرح، الواد سيد الشغال، سيدتي الجميلة، وفى السينما، برج العذراء، الراقصة والسياسي، وغيرهم.

كتاب “الزمن وأنا”

كتاب "الزمن وأنا: مذكرات فاروق فلوكس بين الهندسة والفن والحياة" يرويها حسن الزوام، ويتناول الكتاب سيرة الفنان القدير، والرجل عاش الحياة بما فيها سائرا في كل الدروب، عاصر فاروق توفيق الشهير بـ"فلوكس" والمولود عام 1937، أزمنة مختلفة اجتماعيا وفنيا واقتصاديا وسياسيا.. وعاش ليرصد في تلك الصفحات كيف تغير كل شيء.. من منظوره الإنساني وتجاربه العامرة.

وهى مسيرة عمرها 85 عاما من التجارب والترحال ومعايشة الثقافات المختلفة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وتستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري.

البرنامج الثقافي الهيئة المصرية العامة للكتاب الفنان القدير فاروق فلوكس الناشرين المصريين كتاب الزمن وأنا

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