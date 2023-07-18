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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلهام شاهين: مهرجان العلمين سيكون واجهة لمصر

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 قالت الفنانة إلهام شاهين، إننا جميعًا سعداء بالتطور الذي وصلت إليه مصر، لافتة إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مدينة رائعة. 

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر من أجمل المناطق في الساحل الشمالي، لافتة إلى أن هناك الكثير من بلدان العالم التي تحتوي على بحار، لكن لا يوجد من هذه البلدان أي بلد تنعم بالأجواء التي تنعم بها مصر، معقبة: "عندنا أحلى منطقة في البحر المتوسط، وعندنا جو رائع، فيه حياة وشعب مضياف جميل". 

وتابعت: "كل أصحابي الذين كانوا يسافرون إلى شواطئ في الخارج أو في أي مكان في العالم، أصبح كل اتجاههم حاليًا للساحل الشمالي، الحمد لله عندنا أماكن جميلة نفتخر بها".

وأردفت: "مثلما نمتلك السياحة في الأقصر وأسوان التي تضم المعالم الأثرية، ومثلما نمتلك الغردقة التي يتجه إليها الزوار في الشتاء، وشرم الشيخ والجونة، مرسى علم، أصبح لدينا في كل منطقة شيء جميل، أصبح الساحل الشمالي أجمل منطقة بالفعل". 

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مهرجان العلمين سيكون واجهة لمصر، مثلما يكون مهرجان "كان" واجهة لفرنسا.

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