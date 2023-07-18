"جثة و2 مصابين".. الصور الأولى من موقع عقار الخليفة المنهار (صور)

حصل "الدستور" على الصور الأولى من موقع انهيار عقار بمنطقة الخليفة، حيث نجحت قوات الإنقاذ البري في إنقاذ شخصين مصابين بعد استخراج جثة سيدة مُسنة.

استخرجت قوات الحماية المدنية جثة سيدة تدعي ماجدة.م 70 عامًا من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار، اليوم الثلاثاء، وتكثف الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين.

وشهد حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجارٍ انتشال شخص آخر.

وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار بعد سقوطه.

وكانت قوات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية ورجال الأمن إلى موقع العقار وجارٍ البحث عن ناجين.

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