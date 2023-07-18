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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدا.. اجتماع بحزب الوفد لسكرتيري عموم اللجان العامة بالمحافظات

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

يعقد غدا حزب الوفد اجتماع لسكرتيري عموم اللجان العامة بالمحافظات بحضور الدكتور عبدالسند يمامه رئيس الحزب والنائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والسكرتارية المساعدة، وذلك فى تمام الساعة الرابعة بعد ظهر غدًا الأربعاء بمقر الحزب الرئيسى.

وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة كان وسيظل منبرا سياسيا هو الأقدم والأعرق وصاحب تاريخ طويل وعريق، ويضع دائما مصلحة الدولة نصب عينيه، ولطالما نشأت الأحزاب للمشاركة الفعالة.

وأضاف يمامة: أن خوض أية استحقاقات انتخابية وفقا للدستور والقانون، فإننى شخصيا انحاز دائما لتفعيل دور الوفد في هذا الإطار، وحينما اجتمعت الهيئة العليا للوفد في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 كنت من أنصار الدفع بمرشح رئاسى وفدى وصوتت بهذا الأمر ضمن صوتين فقط دعموا فكرة الترشح حينذاك.

 

الدكتور عبدالسند يمامة الدكتور ياسر الهضيبي اللجان العامة الهضيبي حزب الوفد رئيس الحزب

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