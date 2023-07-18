رجال الأزهر.. جنود شرعية لرفع راية الوسطية بمطروح (صور)

متواجدون في كل بقعة بالمحافظة يدعون إلى الله في المساجد والمدارس والجامعات والدوائر الحكومية والأماكن الشرطية وذلك من خلال علماء الوعظ الذي يحملون الفكر الأزهري الوسطي المستنير المعتدل وذلك من خلال عدة لجان في منتشرون في أجواء المحافظة وهم جنود الأزهر يرفعون راية الوسطية والاعتدال منتهجين نهج النبي (ص) ويعملون تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، وبمتابعة الدكتور نظير عياد، الأمين للعام لمجمع البحوث الإسلامية، بإشراف الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

وخلال قافلة دعوية أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بمحافظة مرسى مطروح رأسها الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وشارك فيها عدد من علماء الأزهر والإعلاميين المختصين بالشأن الديني،

من ناحيته، قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إننا في حاجة لدين الله، ومدى قدرة الدُّين على تغيير الأفكار والسُّلوك، ومن ثَمَّ تغيير المجتمع إلى الأفضل.

وتابع الهواري أنه من خلال التواصل مع الناس وجدنا إننا في حاجة بعضنا لبعضٍ، وأنَّ مجتمعنا لا بدَّ أن تتماسك أطيافه بالرَّغم من تنوُّعها واختلافها؛ فهذا التَّنوُّع مظهرٌ من مظاهر الثَّراء الفكريِّ النَّافع.

وأوضح أنه حتَّى يتحقَّق هذا الثَّراء والتَّكامل يجب ألَّا نتنازع، بل يحترم بعضنا بعضًا، ونسند الأمر إلى أهله المختصِّين به.

أضاف أنَّ أمَّتنا وديننا ومجتمعنا ومؤسَّساتنا الوطنيَّة لها حقٌّ علينا، وفي مقدِّمتها الأزهر الشَّريف فنسأل الله أن يعين على ذلك، مؤكدا أنَّ الإخلاص والمهارة لا يغني أحدهما عن صاحبه، ومن تمام أمانة العمل أن نتخلَّق بهما، وأن نسعى في تحصيلهما.

وأوضح أنه مناطق الوعظ في محافظات الجمهورية تعمل على مواكبة وسائل العصر والتواصل مع الجمهور وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي على الفيس وغيره والتفاعل مع المواطنين على مدار الساعة.

وخلال عمل القافلة، التقت "الدستور" بالشيخ عبد العظيم سالم، مدير منطقة الوعظ بمطروح، وقال إن علماء الوعظ بالمنطقة يقومون بالدعوة إلى الله على بصيرة في ربوع المحافظة.

وأوضح سالم أن لجان الفتوى التابعة للمنطقة تحت مظلة شيخ الأزهر الشريف التي تضم لجنة الفتوى الرئيسية ولجان فرعية بمراكز المحافظة والتي تعمل طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة المستفتيين والتيسير عليهم في فتاوى العبادات والمعاملات وقضايا المواريث من خلال نخبة مختارة من علماء الأزهر الشريف.

وأشار مدير منطقة الوعظ إلى أن المنطقة تشارك في لجنة المصالحات التابعة للأزهر الشريف والتي تعمل على رأب الصدع وإنهاء الخصومات الثارية والخلافات العائلية والقضاء على الفتن الطائفية تحت إشراف الأزهر الشريف وبعضوية علماء الوعظ وتتبع للمنطقة وحدة لم الشمل والتي تسعى لإنهاء الخلافات الأسرية والمشاكل بين الأزواج والعائلات للحد من عمليات الطلاق والخلافات في قضايا المواريث بهدف لم شمل الأسرة والمجتمع والتي تضم نخبة مختارة من علماء الوعظ.

من جهته، أضاف على حديثه، الشيخ عبد الحكيم سلطان، أن لجنة المصالحات الثأرية بالمنطقة تقوم بمشاركة بعض القيادات التنفيذية والشعبية وبمساندة ومتابعة الجهات الأمنية بحل ما يزيد عن عشرات القضايا الثأرية بمحافظة مطروح من مدينة الحمام شرقاً إلى السلوم غرباً وواحة سيوة جنوباً منها ما كان دهساً بسيارة أو مشاجرة أدت إلى وقوع أحد الأطراف قتيلاً أو حادث دهس طفل طفطف على الكرنيش أو تعدى أحد الأطراف على الآخر بسبب التنازع على الأراضي.

ولفت إلى أن منطقة وعظ مطروح تتعاون مع وزارة العدل من خلال محاكم مطروح في قضايا الخلع التي تعرض على الحكمين المرشحين من قبل المنطقة وذلك لحل المشاكل الأسرية في جهدها والوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الخلاف.

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