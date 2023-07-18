احذر: الضغط العصبي يسبب مرض التصلب المتعدد

التصلب المتعدد هو اضطراب في المناعة يصيب الشباب ، أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة عندهم، وحسب موقع Hindustan times فقد نُشرت دراسة تقول إن ضغط الحياة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، وبالتالي فإن تشخيص وعلاج المريض في وقت مبكر يساعد على تحسين متوسط العمر المتوقع.

ووفقًا لخبراء الصحة فإن التصلب المتعدد هو اضطراب مزود لمادة الميالين يؤثر على الجهاز العصبي حيث تفقد الأعصاب عزلها بسبب مهاجمة الجهاز المناعي لمادة الميالين الخاص بالشخص ويؤدي إلى ضعف الإشارات الكهربائية التي تتحكم في الحركة والكلام والوظائف الأخرى.

وقد أوضح الدكتور سانتوش سونتاكى ، استشاري طب الأعصاب أنه يمكن أن يزيد ضغط الحياة من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، فهناك بعض العلامات التي يجب الاحتراس منها وقال: الأعراض العرضية الشائعة لمرض التصلب المتعدد هي فقدان البصر ، وازدواج الرؤية ، وعدم التوازن في المشي ، وضعف الأطراف ، مشكلة في المسالك البولية، ويشمل العلاج الحاد الحقن والأنسولين المناعي وتبادل البلازما ويجب استشارة طبيب الأعصاب عندما تظهر هذه الأعراض".

ويستكمل: "يظهر بشكل عام خدر مفاجئ في الجسم ، ضعف وفقدان التوازن والوظائف الإدراكية وقد يتطور على مدى سنوات ليترك الشخص معاقًا، و مع التقدم في العلوم الطبية ، هناك العديد من الأدوية المتاحة التي توقف عملية المناعة الذاتية وتمنع ظهور أعراض جديدة، ومع ذلك هناك بعض العوامل الشخصية والبيئية التي تهيئ الشخص للانتكاس.

وتابع: "لقد لوحظ أن مستويات فيتامين ب 12 وفيتامين د 3 المنخفضة قد تؤدي إلى ظهور الأعراض ويجب إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على هذا التوازن الغذائي، يوصى أيضًا بالمكملات الخارجية لهذه الفيتامينات للحفاظ على كفايتها، النظام الغذائي المتوازن السليم يمنع أيضًا تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي قد تؤدي إلى تفاقم الإعاقة عندما تتعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد، كما أن زيادة محتوى الألياف في النظام الغذائي أمر مفيد لتجنب الإمساك الذي يعد مشكلة شائعة يواجهها الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد ".

وأستطرد: مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من مشاكل النوم بسبب التشنجات ، وكثرة التبول، والأرق، ومتلازمة تململ الساق ، ويجب أن يعرف الشخص أن نمط النوم الصحي له أهمية قصوى حيث يحدث تجديد خلايا الدماغ أثناء النوم، و يجب الاهتمام بما يسمى نظافة النوم من خلال تجنب المشروبات المنشطة، وتقييد محتوى الماء منذ المساء، وتناول عشاء مبكر خفيف وتقليل وقت الشاشات ليلاً، إذا كانت هذه التدابير غير كافية لدورة نوم ، فيجب طلب المساعدة الطبية".

واستكمل: "تلعب التمارين المنتظمة دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة لأنها تساعد في تقوية العضلات والحفاظ على رشاقة الجسم، علاوة على ذلك ، فإنه يضمن أيضًا لياقة القلب والأوعية الدموية وتحكم أفضل في المثانة والأمعاء، وتساعد التمارين الهوائية والعلاج المائي في تخفيف تصلب الجسم الذي يشيع حدوثه في مرض التصلب العصبي المتعدد، مع كل هذه التدابير فإن تعديل البيئة مطلوب من أجل الأداء الطبيعي للفرد، ويجب التأكد من أن المنزل به مساحة كافية للتنقل دون أي عقبات، كما يجب أن تكون بيئة العمل صديقة لمرض التصلب العصبي المتعدد حيث قد تحدث الأعراض في أي وقت مما يؤدي إلى اختلال التوازن والسقوط مما يؤدي إلى إصابات خطيرة ".