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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام حماه الوطن: نتواصل مع الأحزاب السياسية من أجل بناء وتنمية الصعيد

الاجتماع التمهيدي
الاجتماع التمهيدي للتحضير للنسخة الثانية لملتقى الأحزاب

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الاجتماع التمهيدي للتحضير للنسخة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 7/26 الجاري في وسط صعيد مصر بمحافظة سوهاج  بداية من محافظة الجيزة، ومرورا بمحافظة البحر الأحمر والوادي الجديد وحتى أسوان وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماة الوطن في التواصل والتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية بصعيد مصر. 

وقال اللواء طارق نصير أن الأحزاب ستطرح رؤيتها المستقبلية في نشر الوعي السياسى لدى المواطنين والمساهمة في حل المشكلات اليومية التي تواجه محافظات الصعيد في البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة وكذلك رفع الوعي لدى المواطن للمشاركة السياسية في الاستحقاقات القادمة والتي تبدأ بالانتخابات الرئاسية ثم (الانتخابات المحلية) وتنتهى بالانتخابات البرلمانية بغرفتيها. 

وأكد اللواء طارق نصير على أن حزب حماه الوطن أحد الأحزاب الداعمة للدولة المصرية ويسعى دائما إلى الاتصال والتواصل مع كافة الأحزاب والقوى الوطنية من أجل دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأضاف أن صعيد مصر يمثل اهتمام كبير من القيادة السياسية على رأسها التنمية وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والتعليمية والرياضية والثقافية وكذلك المبادرات الرئاسية من أهمها مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات لتحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهضة وتنمية الصعيد.

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