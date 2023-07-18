بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة الـ64 للمقبلين على الزواج

اختتم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدورة الدورة الرابعة والستين للمقبلين على الزواج، وذلك بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

وأشار إلى أهمية إعداد المقبلين للزواج بالنسبة للكنيسة، مؤكدًا أن الزواج هو عطية إلهية صالحة، كما أن الأسرة هي التعبير الأول عن طبيعة الانسان الاجتماعية.

وشدد الأب البطريرك على استحالة نجاح عهد الزواج، بدون نعمة الله، موجهًا بعض التوصيات الختامية للمقبلين على الزواج. تضمن اللقاء أيضًا مناقشات عدة بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمشاركين في الدورة.

هذا وكان قد اختتم ايضا غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر، والتي دارت حول العلامات، وكيفية تمييز الدعوة من خلالها.

تبادل الشباب خبراتهم مع صاحب الغبطة، حول ما خاطبهم الرب به خلال المسيرة، من قداسات الهية، سير على الأقدام، لقاءات، صمت، تأملات، شخصيات عاشت معهم هذه المسيرة.

ثم بدأ القداس الإلهي والذي ترأسه صاحب الغبطة، بمشاركة الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، والأب يوحنا معطي، والأب متى عبد المسيح.