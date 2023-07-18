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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

120 شابا يشاركون في لقاء الكنيسة في ليون

الأنبا لوقا
الأنبا لوقا

نظمت ايبارشية سويسرا الفرنسية وجنوب فرنسا، وإيبارشية باريس وشمالي فرنسا مؤتمرها للشباب في Campus Lyon Saint-Irénée بمدينة ليون الفرنسية، حيث شارك فيه 120 من شباب الإيبارشيتين.

حضر المؤتمر وحاضر فيه الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوب فرنسا، وحمل المؤتمر عنوان "suis-Moi  Hosanna" أي "اتبعني أنت".

كما عقد نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف اللقاء السنوي مع زوجات الآباء كهنة الإيبارشية، وجرت فعاليات اللقاء في دير السيدة العذراء، ببياض، التابع للإيبارشية.

الانبا لوقا ك نيافة الأنبا لوقا

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