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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية الصباح تحرص الأسر المصرية على معرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023 بشكل يومي، لشراء كافة احتياجاتهم من مأكل ومشرب، حيث تراجع سعر الفراخ وكرتونة البيض ببداية تعاملات اليوم.

الفراخ البيضاء بـ 70.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار الفراخ

 بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الفراخ والبيض.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو  60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل للمستهلك اليوم الثلاثاء 18 يوليو بسعر 62 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم الثلاثاء 18 يوليو ما بين 100 جنيه إلى101 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم الثلاثاء 18 يوليو وصل ما بين 95 جنيهًا إلى 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الأوراك والدبابيس اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 85 جنيهًا.

وصل سعر الأجنحة اليوم الثلاثاء 18 يوليو إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه ما بين 160 لـ 165 جنيهًا وفقًا لكل منطقة

أسعار البط اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سجل سعر البط المولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 85 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 75 جنيهًا.

ويصل سعر البط المسكوفى والبلدي إلى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

يتراوح سعر كتكوت البط تسمين فرنساوي عمر يوم واحد ما بين 14.25 و15 جنيهًا.

ويتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم الثلاثاء 18 يوليو ما بين 23.5 و24 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كتكوت البط المولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو  عمر يوم واحد ما بين 18 و18.5 جنيه.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 2023

تتراوح أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 18 يوليو مابين 115 إلى 120 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 125.75 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 110.75 جنيه.

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