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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ البيضاء بـ 70.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 59 جنيهًا في المزرعة، و61 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

وشهدت أسعار الفراخ البلدي  ما بين  90-100 جنيه للكيلو، والدواجن الساسو 105- 110 جنيهًات للكيلو للمستهلك فيما تراوحت الأوراك بين 74- 85 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الدبابيس من 85- 100 جنيهًا للكيلو والبانيه بين  145و 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الفراخ تواصل التراجع .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء والصدور

وسجلت أسعار الصدور بالعظم 95 جنيها للكيلو، وسعر الأجنحة من  45-55 جنيهًا للكيلو، وسعر الهياكل من  33-45 جنيهًا للكيلو، فيما  سجلت الفراخ الأمهات البيضاء 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 110 جنيهات ، فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 119 جنيها في المزرعة.

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