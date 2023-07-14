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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفراخ تواصل التراجع .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

الفراخ
الفراخ

واصلت أسعار الدواجن انخفاضها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء مسجلة 60 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

فيما استقرت كرتونة البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 14-7-2023. 

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء: 60 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو: 101 جنيه.
  • سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.
  • سعر الدواجن امهات بيضاء: 58 جنيهًا.
  • سعر الدواجن بياض أحمر سلك:60 جنيهًا.
  • سعر الفراخ بياض أحمر أرضي: 64 جنيهًا.

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وبدأت أسعار الدواجن في التراجع التدريجي بعد عيد الأضحى المبارك وسط توقعات من العاملين في قطاع الدواجن باستمرار تراجعها، وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وحسب بيانات شعبة الدواجن سابقًا يحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض:11 جنيهًا. .
  • كتكوت  ساسو: 10 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور 9.50 جنيه .
  • كتكوت بلدي 6.50 جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات 19.25 جنيه.
  • كتكوت أبيض قطعان 12.25 جنيه.
  • كتكوت هجين 7.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
  • كتكوت سمان أسمر3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض 

واصلت أسعار البيض استقرارها عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة اسابيع، وترجع أزمة البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد نهاية العام الماضي، مما تسبب في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

وجاءت أسعار البيض في المزرعة والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي: 

  • كرتونة بيض أبيض:111 جنيهًا.
  • كرتونة بيض أحمر:116 جنيهًا.
  • كرتونة بيض بلدي: 118 جنيهًا.

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