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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن دور الأمان الحيوي في منع إصابة الدواجن بالامراض

دواجن
دواجن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني عن دور الأمان الحيوي في منع إصابة الدواجن لالامراض.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الأمن الحيوي يتمثل في منع مسببات المراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية من إصابة الدواجن، حيث الأمان الحيوي له أهمية مباشرة ومتعلقة بالإنتاج.

وأوضح التقرير أنه حال تطبيق أساليب الأمن الحديثة فإن ذلك يعود بالنفع على الصناعة من حيث زيادة الإنتاج، وانخفاض التكاليف عندما يتم توفير الأدوية وتتضمن الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن استخدام التقنيات الحديثة مثل التحكم الآلي في البيئة والتغذية والرعاية الصحية.

وأضاف أنه يتم استخدام هذه التقنيات لتحسين الظروف الحيوية للدواجن، وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها. وتشمل هذه الأساليب أيضاً استخدام المواد الطبيعية والمختلفة لتحسين صحة الدواجن وزيادة مقاومتها للأمراض.

قال التقرير إنه من بين الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن التي تهدف لتحسين الأمان الحيوي للمنتجات الدوائية والغذائية التي تأتي من الدواجن وتستخدم بعض المواد الطبيعية مثل العسل والثوم والزنجبيل في تربية الدواجن، حيث تساعد هذه المواد في تحسين صحة الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.

وأضاف أن بعض الأعشاب الطبية تستخدم في تربية الدواجن، حيث تساعد في تحسين صحتها وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها، ويمكن استخدام الأعشاب الطبية مثل الكركم والزعتر والكمون والريحان في تغذية الدواجن، لافتًا إلى أنه الأضواء الحمراء تستخدم في تربية الدواجن حيث تساعد في تحسين نوعية اللحوم والبيض المنتجة من الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.

-الزراعة تكشف دور الأمان الحيوي منع اصابة الدواجن

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