"البيضاء" بـ65 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم الخميس، وسجل سعر الدواجن البيضاء 61 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية من 65 إلى 66 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن إلى 50 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 55 إلى 56 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 99 جنيها للكيلو، تباع إلى المستهلك في الأسواق التجارية بـ105 جنيهات للكيلو، وأسعار أوراك 85 جنيهًا، و سعر كيلو الدبابيس لـ85 جنيهًا، وكيلو الأجنحة 55 جنيهًا في الأسواق التجارية، وتراوح سعر كيلو البانية بين 160 و165 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر البيض في بورصة البيض بسعر 115 جنيهًا للكرتونة، وتصل اليوم إلى المستهلك في المحلات التجارية بسعر 125 جنيها، وسجل سعر البط في الأسواق الشعبية 100 جنيه، ويباع البط مولارد بـ85 جنيها، وكيلو البط الفرنساوي يباع بـ75 جنيهًا.