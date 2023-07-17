"حياة كريمة": كابلات فايبر وتجديد شبكة الكهرباء بقرى شبين القناطر

أحدثت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطويرا شاملا بالقرى التابعة لها على مستوى الجمهورية في المجالات المختلفة منها ماهو له علاقة بالإنشاءات وتطوير الخدمات والمرافق وفي الوقت ذاته الاهتمام برفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين وخلال جولة «الدستور» بقرى المبادرة بمركز شبين القناطر رصدت ماتم تنفيذه على أرض الواقع في الجوانب المختلفة كما أشاد المواطنون به معتبرين ذلك حلم تحول لواقع سعيد.

وقال محمد أحمد، أحد سكان القرية، إن أهم ما قامت به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجانب بناء المنشآت والمرافق هو الاهتمام ببناء الإنسان وأبرز ما تم في الجانب التعليمي بقرى مركز شبين القناطر هى بناء المدارس الجديدة وتطوير القديمة وفتح الفصول الإضافية بها، لاستيعاب الكثافات الطلابية بالقرية، حيث تم وضع حد للتكدسات داخل الفصول، وأيضًا إيجاد أماكن جديدة للطلاب، حيث كان يلجأ أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بمدارس بقرى ومدن مجاورة ويقطعون عشرات الكيلومترات لكي يذهبون إلى مدرستهم بشكل يومي، وهو أمر كان صعبا على الأطفال، ليتمكن الجميع بالحصول على حقه في التعليم بأقرب مدرسة لمنزله، كما تم تطوير المدارس من حيث الجانب التكنولوجي والتقني من خلال إدخال الإنترنت والاجهزة لمواكبة تقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، ويتمكن الطالب من الاطلاع على كافة المصادر والكتب، من خلال بنك المعرفة عبر الشبكة العنكبوتية سواء داخل مدرسته أو من منزلة.

من جانبه، قال عاصم محمد إن مبادرة «حياة كريمة» شملت في خطة عملها تطوير شبكة الكهرباء وخطوط التليفونات، فقامت باستبدال الكابلات القديمة بأخرى جديدة وذات جودة أفضل مما كانت عليه في القرية من قبل، كذلك أيضا دفن بعض الكابلات لتكون أرضية لتقليل الأعمدة في بعض الشوارع الضيقة، الذي كان يتسبب في عرقلة الحركة داخله، فضلاً عن أنها كان بعضها يتسبب في صعق الأطفال أثناء فترة التقلبات الجوية وهطول الأمطار، وتم تركيب محولات وأكشاك للكهرباء في مختلف المناطق لاستيعاب الأحمال وسهولة التوزيع على المنازل والمنشآت.

في الوقت ذاته، قامت المبادرة بإمداد القرية بخطوط التليفونات والانترنت واستبدال الكابلات القديمة بأخرى مصنوعة من الألياف الضوئية "الفايبر" التي تضمن وصول خدمات الإنترنت فائقة السرعة للمنازل والمرافق بالقرية كذلك إنشاء الكبائن الخاصة بتوزيع الكابلات إلى المنازل لاستيعاب طلبات التوصيل لدى المواطنين بكافة المناطق للقضاء على مشاكل ضعف الشبكة والإنترنت التي كانت تعاني منها القرى، وكذلك أيضًا عدم توافرها لدى البعض من المناطق الجديدة والبعيدة ليتمكن الجميع في الوقت الحالي من توصيل خدمات التليفون والإنترنت باسرع وقت وباقل تكلفة.