يُقدر الخصوصية.. مراحل فى حياة "فين ديزل" بالتزامن مع عيد ميلاده

يصادف غدًا الموافق 18 يوليو عيد ميلاد فين ديزل، وهو ممثل ومخرج أمريكى مشهور وله الكثير من الجمهور من متابعينه ومحبيه.

مر فين ديزل بمراحل كثيرة فى حياته، حيث بدأ مشواره الفنى منذ أن كان فى السابعة من عمره من خلال «مسرح من اجل مدينة نيويورك» وظل فين ديزل يحب المسرح حتى المرحلة الثانوية.

بدأت المسيرة الحقيقة له فى فترة التسعينات وهى بدايته الحقيقة من خلال فلمه الأول بشكل كامل «سترايس» أو «الشرود والانحراف» وهي دراما مدنية تتحدث حول شاب يقود عصابة حيث يقع في غرام فتاة التي تجعله يعود إلى صوابه ويترك عالم الإجرام.

من المشهور عن فين ديزل أن هذا ليس إسمه الحقيقي، اسمه الحقيقى ليسن فان ديزل وإنما مارك سنكلير فنسنت وقد وُلد في 18 يوليو 1967 في نيويورك.

كان لـ فين ديزل باع طويل فى الإنتاج فهو من أنتج فيلم «بويلر روم» أو «الغرفة المغلية» وهي دراما تتحدث عن عالم البورصة والنجاح فيها.

وأيضًا من ضمن أفلامه التى أنتجها هى «بيتش بلاك» أو «القطران الأسود» وهو فلم خيال علمي حيث يدور هذا الفيلم حول شخص يستطيع الرؤية في الظلام ويقوم بمحاربة مخلوقات فضائية في أحد الكواكب وذلك كان في سنة 2000.

الحياة الشخصية لـ فين ديزل لم تكن متداولة بشكل كبير وذلك لانه من المشاهير الذين يقدرون الخصوصية فى الحياة الشخصية فهو غير دائم للحديث عنها فى البرامج حيث قال فى أحد مقابلاته التلفزيونية عن حياته الشخصية: «أنا لا أحبذ الظهور على غلاف مجلة مثل بعض الجهات والأشخاص الأخرين. أنا اؤمن بنفس الفكرة التي يقتنع بها هاريسون فورد، مارلون براندو وروبرت دي نيرو، آل باتشينو... فهم رمز من الصمت.»