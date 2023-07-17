ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

72 ساعة قضتها أسرة عبد الله عزت ابن كفر الشيخ 18 سنة، طالب جامعي، في البحث عنه بعد اختفاءه وإغلاق هاتفه المحمول على غير عادته حتى كانت الصدمة المؤلمة بالعثور على عبد الله لكن جثة هامدة مذبوحا وجسده ممزق ملقى وسط قطعة أرض زراعية بمنطقة القنطرة الغربية.

"ده طيب ومحترم ووحيد أمه وأبوه مالهمش غيره" كانت تلك الصفات التي أجمع عليها أهالي البلدة مسقط رأس عبد الله اثناء استجواب رجال الأمن لهم ومحاولة جمع التحريات والمعلومات عن مدى وجود خلافات للقتيل مع آخرين لتسفر عملية البحث عن أخلاق جيدة وسمعة طيبة للقتيل بين جيرانه وزملاؤه.

اتجهت شكوك فريق البحث إلى فرضية السرقة بعدما قال والد الطالب المجني عليه أنه خرج مستقلا توك توك يعمل عليه لكنه منذ اختفاءه لم يظهر ذلك التوك توك ما دفع رجال الأمن للبحث عن توك توك يحمل نفس المواصفات لعل الجناة تخلصوا من "عبد الله" لسرقته وبيع المركبة.

الجريمة البشعة تم الكشف عنها عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بإبلاغ أهالي منطقة القنطرة البيضاء دائرة قسم أول كفر الشيخ بعثورهم على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر ملقاة وسط الزراعات.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "عبد الله. عزت عراقي" 18 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ويقيم بمنطقة حي سخا دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبها ذبح بالرقبة وعدة طعنات في مناطق مختلفة بالجسم، ومبلغ بغيابه يوم الجمعة الماضي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين وجود ذبح في الرقبة، وطعنات متعددة بالجسم، وباستدعاء والده تعرف على الجثة، وبسؤاله قرر أن نجله كان يقود دراجة نارية "توك توك" يوم الجمعة الماضي واختفى ولم يعد للمنزل منذ ذلك الوقت.

وبالعرض على اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، شكل فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية ضم الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، وضبط المركبة البخارية "توك توك" التي كانت بحوزته.

حُرر بذلك المحضر رقم 2761 لسنة 2023 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.