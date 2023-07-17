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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024.. هندسة البترول كام؟

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024.. ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، والتقديم فى الجامعات والمعاهد العليا، وذلك وفقاً لقواعد تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2023-2024، وبعد الحصول على مجموع الدرجات اللازم للقبول بالجامعات الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق 2023| أماكن اختبارات كلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024
 

ارتفعت معدلات بحث واستعلام آلاف الطلبة والطالبات، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، عن توقعات تنسيق الكليات 2023 2024، والمنتظر تحديدها من المحلس الأعلى للجامعات المصريه.
 

آخر توقعات تنسيق الكليات 2023 2024
 

وتستعد مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في مصر، لإستقبال طلاب وطالبات المرحلة الاولى بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وتحديد اعداد الطلاب ونسب المجموع للقبول بكل كلية من كليات القمة، والمتنزر إعلانها بداية أغسطس المقبل من وزير التربية والتعليم.
 

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024
 

فى النهاية، أعلنت مصادر في وزارة التعليم العالي، عن توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 في الجامعات المصرية، خاصة لطلاب المرحلة الاولى لكليات القمة الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة، مع إعلان الحدود الدنيا للقبول في الجامعات.
 

ننشر لكم قائمة الحد الأدنى لتنسيق الكليات العام الماضي وفقاً للمجموع الأعلى، وذلك كالآتى:

  • طب المنصورة 387.0
    طب سوهاج 386.0
    هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
    طب دمياط 386.0
    طب الزقازيق 385.0
    طب فاقوس 384.0
    طب كفر الشيخ 383.0
    طب طنطا 383.0
    طب أسنان المنصورة 382.0
    طب أسنان جنوب الوادي 382.0
    طب الإسكندرية 382.0
    طب بور سعيد 381.0
    طب القاهرة 381.0
    طب أسنان عين شمس 376.0
    طب أسنان القاهرة 376.0
    طب أسنان الإسكندرية 376.0
    طب أسنان طنطا 376.0
    طب بيطري أسوان 357.0
    طب بيطري مطروح 356.5
    طب بيطري الوادي الجديد 356.0
    طب بيطري العريش 356.0
    هندسة كفر الشيخ 355.0
    ألسن كفر الشيخ 355.0
    علاج طبيعي السويس 372.0
    علاج طبيعي بني سويف 372.0
    صيدلة طنطا 371.0
    صيدلة جنوب الوادي 371.0
    صيدلة الزقازيق 371.0
    صيدلة دمنهور 371.0
    صيدلة القاهرة 370.0
    صيدلة الإسكندرية 370.0
    صيدلة بور سعيد 370.0
     

فى الختام ،ينتظر الجميع إعلان قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، وذلك بعد تحديد الحد الأدنى للدرجات، وقواعد القبول من المجلس الأعلى للجامعات.
 

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