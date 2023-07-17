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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بدمياط

إزالة
إزالة

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بياناً بشأن ما تم إزالته اليوم من تعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 من إزالة التعديات على أملاك الدولة.

ووجهت محافظ دمياط بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اأى حالات تعدٍ عليها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددًا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى شركتى مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض الموقف الحالى للمنطقة وكذلك موقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء، حيث وجهت "المحافظ" بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع، مؤكدة  ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أملاك الدولة منال عوض

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